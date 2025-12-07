レミオロメンが2025年12月6日、活動再開とメンバー全員からのコメントを発表した。11月29日からオフィシャルサイトには、この日に向けたカウントダウンが表示され、SNSでは様々な憶測が飛び交っていた。そして迎えた12月6日、バンドの結成記念日であり、今年で結成から25年を迎えるこの日にバンドの活動再開が宣言された。バンド活動休止中は、ボーカル/ギターの藤巻はソロ活動を行い、これまでに5枚のオリジナルアルバムをリリー