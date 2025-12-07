女優の広瀬すず（27歳）が、12月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。ムロツヨシに「なんて気さくな子なんだ！」と思われたという、初対面のエピソードについて語った。映画「新解釈・幕末伝」に出演するムロツヨシが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。広瀬すずとはガッツリと共演したことはないそうで、初対面は広瀬がまだ10代の頃、渋谷の街でばったり会ったという。ムロによると