タレントのギャル曽根が、レギュラー出演しているＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）の生放送で行われた“誕生日会”への思いを語った。４日に４０歳の誕生日を迎えたギャル曽根は６日、自身のインスタグラムを更新。「最高だった誕生日。本当に本当にラヴィットのスタッフの皆様、出演者の方々、ゲストで来ていただいたソナーポケットの皆様、ＡＭＥＭＩＹＡさん、ありがとうございました」と記し、誕生日を祝う