三重県菰野町で、県内のグルメや雑貨が集まったイベントが開かれています。菰野町役場周辺で6日から開かれている「まんなかマルシェ」には、グルメや雑貨など合わせて50店舗ほどが出店しています。桑名市の焼き菓子専門店は全部で8種類のスコーンを販売しているほか、地元・菰野町の陶器ショップのコーナーでは、どんぶりや鉢など豊富なラインナップに訪れた人たちがお気に入りの一品を探していました。