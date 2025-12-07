日本の高市早苗首相による「台湾有事の際の介入」示唆発言で中日対立が高まる中で、中国軍の戦闘機が公海上空で日本の自衛隊の戦闘機に向けレーダーを照射したと日本の防衛省が7日に明らかにした。危険状況の発生に対し日本はただちに中国に強く抗議した。小泉進次郎防衛相はこの日未明に緊急記者会見を行い「航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為であり、このような事案が発生したことは極めて遺憾だ」とした。その