上沼恵美子が７日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、紅白歌合戦で司会を務めた当時を振り返った。番組では今年の年末の紅白について話題にし、注目点などを話し合った。３０年前は紅組司会を上沼が務め、白組司会を古舘伊知郎が務めた。上沼は「３０年前ですよ。古舘さんと仲悪くて大変でした」と舞台裏を明かし、共演者から驚きの声があがった。上沼は「仲悪いからＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに来てもらって、