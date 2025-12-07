◇柔道グランドスラム（GS）東京大会最終日（2025年12月7日東京体育館）男子66キロ級で五輪2連覇の阿部一二三（28＝パーク24）が薄氷の勝利で準決勝進出を決めた。1回戦は不戦勝で勝ち上がり、2回戦はジャザン・アダム（イスラエル）に豪快な大外刈りで一本勝ち。準々決勝は、キム・チャンヨン（韓国）と対戦した。互いに指導2つが与えられて試合開始から2分20秒が過ぎた時、相手の浮き落としで技ありのポイントを取られた