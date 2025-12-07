【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】2025年は、完全ワイヤレスイヤホンの面白さを感じられた1年だった。尖ったニーズを捉えるために、各社の主力製品が個性を際立たせていった中で、妥協なく音質を追求した正統派が大賞を獲得した。＊＊＊【デジタル・ガジェット部門】イヤホン完全ワイヤレスイヤホン（TWS）市場は「ニーズの細分化と成熟」の段階に入ったと折原一也さんは分析する。「かつてはAirPodsに代表される