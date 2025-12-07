韓進グループの航空会社5社は、スペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」を導入する。導入するのは、大韓航空、アシアナ航空、ジンエアー、エアプサン、エアソウルの5社。韓国の航空会社によるスターリンクの導入は初めて。大韓航空とアシアナ航空は長距離路線を運航するボーイング777-300ER型機やエアバスA350-900型機から優先的に導入し、2027年末に導入を完了する。ジンエアーはボーイング737-8型機から導入