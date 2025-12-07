日中関係の緊張が高まるなか、公演中止を受けた浜崎あゆみが無観客の会場でステージを完遂した行動に称賛が集まった。政治的発言を避けつつアーティストとしての矜持を示した姿勢は、「ステージの神聖性」とは何かを改めて問う出来事となったようだ。（フリーライター武藤弘樹）無観客の会場でアンコールまでフルに歌い切る歌手の浜崎あゆみが予定していた上海のライブは、中国当局より急遽中止の要請を受けた。公演前日の出