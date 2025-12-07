愛知県日進市で6日夜、男子中学生3人に暴行し現金2万円あまりを奪ったとして、別のグループの男子中学生2人が逮捕されました。警察によりますと、6日午後7時半ごろ、日進市赤池の前田公園で、男子中学生3人が「中高生に連れていかれた」と友人から110番通報がありました。男子中学生らは5人組の男から首を絞められるなどの暴行を受けたうえ、現金合わせて2万1000円ほどを奪われ、警察が逃走した男らの行方を追っていま