7日午前9時前、雲仙市小浜町の国道57号でマイクロバスと軽乗用車が正面衝突する事故がありました。 警察や消防によりますとマイクロバスには長崎市のサッカークラブの中学生らおよそ20人が乗っていて、軽乗用車には80代と60代の女性2人が乗っていたということです。 この事故でマイクロバスの運転手の70代の男性と軽乗用車の2人が病院に搬送されました。搬送時はいずれも意識があったということです。また、サッカー