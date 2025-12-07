15年前、加賀市のコンビニエンスストアで店長の男性が殺害され未解決のままとなっている強盗殺人事件で、警察は有力な情報の提供者に支払う最高300万円の報奨金の期限を1年延長しました。この事件は2010年11月3日の未明、加賀市桑原町にあったコンビニエンスストアに男が押し入り、店長の山崎外茂治さん当時68歳が刃物で殺害されたものです。県警は2012年から警察庁の捜査特別報奨金制度に基づき、犯人の検挙に結びつく有力な情報