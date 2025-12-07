ドジャースの先発ローテの一角を担っているグラスノー。彼はスクーバル獲得の計画に組み込まれるのか(C)Getty Images来季にワールドシリーズ3連覇を目論むドジャースの戦力整理を巡って、“あるトレード話”が巷を賑わせている。【動画】日本の様々な味をスネルとグラスノーが試した現地時間12月8日から米フロリダ州オーランドで開催されるウインターミーティングを前に、ありとあらゆる移籍報道が過熱している。FA市場を中心