左から、國學院大の前田康弘監督、主将・上原琉翔選手、次期主将・野中恒亨選手写真提供／アディダス ジャパン（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「陸上IQがめちゃくちゃ高い」アディダス ジャパンは年末年始の駅伝シーズンに向けた「adidas ADIZERO EKIDEN COLLECTION」の新作を11月28日から販売している。体験型メディア発表会「ADIDAS EKIDEN DAY」のMorning Sessionでは、國學院大の