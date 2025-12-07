元体操日本代表の田中理恵さん（38）が7日までに自身のインスタグラムを更新。五輪5大会連続メダリストとの豪華2ショットを公開した。自身のインスタグラムで「つい最近、谷亮子さんとお会いしました」と題して、柔道女子48キロ級で五輪5大会連続メダリストの谷亮子さんとの2ショットを投稿した。「相変わらず優しいしかわいいし強いし最高です。素敵な時間でした」とつづった。最後に「今日も一日頑張ってこぉ」と締めた