高市首相が、能登半島地震と奥能登豪雨の被災地視察のため就任後初めて石川県入りし、能登空港に到着しました。午前10時頃、能登空港に到着した高市総理大臣。総理就任後、初めてとなる県内入りで、能登の被災地の復興状況を視察します。地元選出の国会議員らも同行する中、空港内に設けられた献花台で、能登半島地震・奥能登豪雨の犠牲者に黙とうを捧げました。その後、高市首相は、珠洲市大谷町の土砂崩れ現場や応急仮設住宅を訪