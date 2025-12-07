15年前、加賀市内のコンビニエンスストアで発生し未解決となっている強盗殺人事件について懸賞金の受付期間が1年間延長されることになりました。この事件は2010年11月加賀市桑原町にあったコンビニに刃物を持った男が押し入り男性を殺害して逃走したものです。警察はこれまで防犯カメラの映像を公開するなど情報提供を呼び掛けてきましたが犯人の特定には至っていません。警察は重要な情報の提供者に支払う「捜査特別報奨金」いわ