「国宝」(C)吉田修一／朝日新聞出版(C)2025映画「国宝」製作委員会 公開から約6ヶ月が経ってもその勢いが衰えない映画「国宝」。異例のロングラン上映が続き、2025年を象徴する大ヒット作となった。吉田修一の同名小説を李相日監督が吉沢亮主演で映画化し、歌舞伎の世界でライバルと高め合いながら、やがて"国宝"と言われるまでになる天才の激動の半生を重厚に描いた本作は、今なお話題を振りまいている。■「国宝」吉沢×