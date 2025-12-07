元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が６日までにＳＮＳを更新。儚げな自撮りショットを公開して話題になっている。自身のインスタグラムに「すごく暑がりだから今年はダウン買わないぞ！って思ってたのに昨日寒かったから揺らいでる」と寒さについて言及し、儚げな自撮りショットとともに披露した。この投稿に「ダウン着てる真夏ちゃん、絶対かわいいし、買うのをおすすめ！風邪ひいて欲しくないからってのももちろんあるよ