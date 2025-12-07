小泉防衛大臣はきょう、来日中のオーストラリアのマールズ国防相と会談し、中国軍の戦闘機による自衛隊機へのレーダー照射について説明しました。小泉進次郎 防衛大臣「安全保障環境が厳しさを増している中、日豪防衛協力の歩みをさらに具体的に前に進めるべく、きょうはリチャード（マールズ国防相）と協力していきたいと思います」小泉防衛大臣とマールズ国防相は、オーストラリアの次期フリゲート艦に日本のもがみ型護衛艦