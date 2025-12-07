俳優の大沢たかお（57）が6日、自身のインスタグラムを更新。車の助手席側から撮影した“運転ショット”を公開し、反響が寄せられている。【写真・動画】「彼女目線」大沢たかおの“プライベート感満載”運転ショット2枚の写真と1本の動画を投稿。厚手のタートルネックに身を包み、リラックスした表情で前方を見つめる大沢の姿が収められている。窓からは柔らかな夕陽が差し込んでおり、大沢のシルエットを優しく照らしていた