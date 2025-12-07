ミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、女子カーリング世界最終予選。大会2日目の7日、女子日本代表のフォルティウスはドイツに勝利し、開幕2連勝としました。2014年ソチ五輪以来のオリンピック出場を目指す日本代表のフォルティウスは、初戦でアメリカと対戦し8-4で勝利します。この日はドイツと対戦すると、第2エンドで2点を先制されますが、第3エンドですぐに2点を返します。その後点を取り合い6-6で迎えた第10エンド、スキ