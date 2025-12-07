毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「美女と純情男」（主演：チ・ヒョヌ、イム・スヒャン 全65話）を放送中！ ※「TVer」にて、放送後ひる12時より見逃し配信中！【動画】韓流プレミア「美女と純情男」最新回「テレ東プラス」では、12月8日（月）〜12月12日（金）放送、第10話〜第14話のあらすじを紹介する。【12月8日（月）放送 第10話】ドラマが撮影中止という事態に陥ったピルスンは、ドラを呼び捨てにしてタメ口を使