韓国俳優のチ・ヒョヌが、2026年1月10日(土)、『埼玉会館 大ホール(東京)』にてファンコンサートを開催！ 新年に特別なステージを届ける！【動画】チ・ヒョヌの魅力が大爆発！「美女と純情男」配信中！韓国俳優 チ・ヒョヌが、2026年1月に日本でファンコンサートを開催することが決定。本公演『2026 JI HYUN WOO FANCONCERT』は、俳優として、そしてミュージシャンとして活躍するチ・ヒョヌが、ギターと歌、そして言葉でファ