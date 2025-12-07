ＢＳテレ東では、毎週月曜〜金曜 朝10時55分から、韓ドラ☆「華政」（主演：イ・ヨニ 全64話）を放送中！「テレ東プラス」では、12月8日（月）〜12月12日（金）放送、第29話〜第33話のあらすじを紹介する。【動画】ピュアな男の一途な愛がどん底の元トップ女優を救う！「美女と純情男」最新回【12月8日（月）放送 第29話】朝鮮が出兵を拒んだら明が攻め込んでくるという情報を入手したジュソンは、その事実を綾陽君に知らせ、光海