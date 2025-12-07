ドバイの超高層ホテルでモデルのマギーが?天空?での水着ショットをインスタグラムに公開し、話題を呼んでいる。ドバイ(アラブ首長国連邦)の超高層ホテル「ブルジュ・ハリファ」を利用したマギー。「30階のルーフトッププールがインフィニティなの最高なデザインだよね」とつづり、圧巻の水着ショットをアップした。絶景ショットには「景色がいいねぇ天空」「めっちゃ雰囲気最高」「ニューヨークよりすごいね」「ほっそい