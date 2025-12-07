「シアワセな時間でした」女優で歌手の高岡早紀がバースデーショットを公開し、変わらぬビジュアルを絶賛されている。12月3日に53歳の誕生日を迎えた高岡。4日に開いたバースデイライブのドレスショットをインスタグラムにアップ。肩出しの白いミニドレス姿で「BirthdayLive今年もファンの皆さまのお陰様で、シアワセな時間でした。ホントにホントにどうもありがとうね」とつづっている。この投稿にフォロワーからは「圧巻