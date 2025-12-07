＜Qシリーズ（最終予選）3日目◇6日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞「過酷…」。ラウンドを終えた直後、西村優菜はポツリとそうこぼした。息が白くなるほどの寒さに加え、ラウンド中は長時間、冷たい雨にも見舞われた。この日回ったクロッシングスCは6664ヤードだが、体感はそれだけでは済まない、といったところだ。【写真】アンプレ宣言で競