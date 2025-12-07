あのちゃんが割烹料理店の店主に「若者の和食離れ」についての対策を相談され「キャラクターを作ればいいと思う」と提案。すると「実は…」と予想外の展開をみせ、出演者一同が唖然とするシーンがあった。【映像】奇跡のキャラクター『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が12月1日に放送。番組では汁（スープ）が大好物だというあのちゃんのために『汁ウマい店』と題し、メイン料理に添えられている汁だけを飲み歩く企画を実施