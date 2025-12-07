１９８０年代の読み切りショートストーリー「ハートカクテル」で知られるマンガ家・イラストレーターのわたせせいぞうさん（８０）の画業５０周年記念展が、大丸京都店の「大丸ミュージアム」（下京区）で開かれている。全国巡回展の最後を飾り、京都の風景を描き下ろした新作６点も展示されている。２１日まで。入場無料。（山口景子）わたせさんは神戸市出身。早稲田大卒後、会社員を経て、８３年からハートカクテルを連載。