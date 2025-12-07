自衛隊のPAC3を見学する（左から）小泉防衛相、オーストラリアのマールズ副首相兼国防相＝7日午前、防衛省小泉進次郎防衛相は7日、来日したオーストラリアのマールズ副首相兼国防相と防衛省で会談した。中国軍戦闘機が6日、航空自衛隊の戦闘機にレーダーを照射した事案を踏まえ、安全保障面で連携を強化し、中国の行動抑止につなげる方針を確認した。小泉氏はレーダー照射に関し「安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為だ