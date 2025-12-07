【ブンデスリーガ】シュトゥットガルト 0−5 バイエルン（日本時間12月6日／メルセデス・ベンツ・アレーナ）【映像】ケイン、強烈すぎる低弾道“弾丸ミドル”を放つ瞬間これがブンデスリーガの得点ランキングでトップを独走する男の実力なのだろうか。バイエルンのFWハリー・ケインが途中出場からファンも大興奮の強烈なミドルシュートを突き刺した。日本時間12月6日のブンデスリーガ第13節で、バイエルンは敵地にてシュツットガル