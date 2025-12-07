Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）へのまさかのアクシデントを巡って、?不可解裁定?が波紋を広げている。角田は正ドライバーとしては今季限りで解雇されることが発表され、来季はテスト兼リザーブドライバーへの降格が発表された。今回のアブダビ・グランプリ（ＧＰ）がひとまずはＦ１で?最後?の舞台となる中で、６日に行われたフリー走行３回目（ＦＰ３）では、通常では考えられないアクシデントに見舞われた。コース上へ