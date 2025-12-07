【モデルプレス＝2025/12/07】乃木坂46の梅澤美波が、2026年2⽉3⽇に発売する2nd写真集（タイトル未定／光⽂社）より、第2弾先行カットが解禁された。【写真】乃木坂キャプテン、素肌輝く横顔カット◆梅澤美波、花柄ワンピ×麦わら帽姿で“街ブラ”今回解禁されたのは、イタリアの世界遺産の村・チンクエテッレの街を鮮やかなオレンジの花柄ワンピに麦わら帽で歩く“梅ちゃん”。細い坂道に所狭しとショップやレ