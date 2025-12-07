任期満了に伴う、沖永良部島の知名町長選挙は、きょう7日に投票が行われています。 知名町長選挙に立候補しているのは、新人で農業の竹林植元さん(75)と、現職で3期目を目指す今井力夫さん(68)の2人で、いずれも無所属です。 選挙では、脱炭素化事業の是非や基幹産業の農業の振興などが争点となっています。 午前9時の投票率は36.62%となっていて、選挙戦となった8年前の2017年を15.51ポイント下回っています。 また、期日前投