7日午前、福岡市で空手道場に通う子どもたちが、冬の海に入って心と体を鍛える寒稽古に挑みました。福岡市西区の海岸で行われた寒稽古には、西福岡空手道場に通う小学生など45人が参加しました。この寒稽古は、何事にもくじけない心や忍耐力を養ってもらおうと、空手道場が毎年企画しています。福岡市の7日午前9時の気温は、10.8℃。子どもたちは約15分間、冷たい海につかり大きな掛け声を発しながら寒さに耐えていました。■参加