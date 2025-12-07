エンゼルスの菊池雄星投手（３４）が７日、高校３年間を過ごした岩手・花巻市内で講義を行った。自身が手がけた全天候型複合野球施設「ＫｉｎｇｏｆｔｈｅＨｉｌｌ」主催のベースボールカンファレンスの一環として約１時間、投球のことをメインに打撃やトレーニング方法などを熱弁。活躍している選手ほど、ティー打撃やゴロ捕球など基礎練習を大事にしていることなど、７年間過ごしてきたメジャーで感じたことなどを伝えた