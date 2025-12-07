小泉防衛相が7日未明に緊急会見を開き、自衛隊の戦闘機が中国軍の戦闘機から2度にわたりレーダーを断続的に照射されたと発表しました。小泉防衛相：航空機の安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為。強く抗議し、再発防止を厳重に申し入れた。6日午後4時半過ぎ、沖縄本島の南東の公海上で、航空自衛隊の戦闘機が中国軍の空母から飛び立った戦闘機からレーダーを断続的に照射されました。また、自衛隊の別の戦闘機も午後6時半過