歌手の工藤静香さんが7日までにInstagramを更新。2つの投稿に分けてディナーショーで販売するシュシュを動画付きで紹介しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「何回もやり直した」こだわりのグッズを実演紹介「一緒に楽しいものを付けられたらいい」12月7日からスタートする『工藤静香 Christmas Dinner Show 2025』は、新潟、大阪、愛知、東京の4か所で開催されます。工藤さんは「今回のディナーショーグッズもめち