与野党の衆院予算委員会メンバーらが7日のNHK番組で、2025年度補正予算案などを巡り討論した。自民党の斎藤健元経済産業相は、自民と日本維新の会が提出した衆院議員定数削減法案に関し、今国会で一定の結論を出す必要があるとの考えを示した。立憲民主党の奥野総一郎氏は、企業・団体献金の規制を強化する法案の審議を優先すべきだと訴えた。斎藤氏は、1割を目標に定数を削減し、1年以内に選挙制度改革の結論を出すとした法案