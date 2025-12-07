スピードスケート女子で2018年平昌冬季五輪金メダリストの高木菜那さん（33）が6日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。過去の恋愛事情を明かした。エンディングで、MCの松岡昌宏から「お酒を飲む番組だからあえて聞きますけど。アスリートの方ってどういう男性とお付き合いするんですか？」と質問が飛んだ。高木さんは「アスリート同士は多いです。アスリートと付き合った