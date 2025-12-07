元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が7日、TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）に生出演し、結婚・妊娠を報告した。【動画】動画で“結婚＆妊娠”を報告…現状明かした松村沙友理番組冒頭、爆笑問題（太田光、田中裕二）らから祝福され、「ありがとうございます」と喜びいっぱい。「（爆笑問題の）お二人からも御祝儀をいただいちゃって」と感謝を伝え、結婚式の予定を聞かれると「まだ決まってない