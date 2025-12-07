俳優の吉田美佳子さんが、自身のインスタグラムで第1子を出産したことを発表しました。 【写真を見る】【 吉田美佳子 】第1子出産を報告「この上ない幸せを感じております」夫は元プロボクサーの大嶋宏成さん吉田さんは、「ご報告」として、「2025年12月5日午前7時25分」「第1子を出産いたしました」と綴ると、小さな赤ちゃんの手の写真をアップして報告。現状について「母子共に健康です」と明かし、「この上ない幸せ