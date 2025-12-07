【全国の7日の天気】東日本と西日本は、午後も青空が広がるでしょう。北日本は、日本海側を中心に、不安定な天気で、雨や雪が降り、雷雨になる所があるでしょう。竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。【全国の予想最高気温】日中は全国的に平年を上回り、関東から西の各地は、15℃から19℃くらいで、日差しが暖かいでしょう。【全国の週間予報】大阪から那覇です。西日本は8日以降もしばらく晴れるでしょう。週末は、各地とも