大人気のキャラクターたちで彩られた、「ONE PIECE新幹線」が集結です。3編成すべてが揃った撮影ツアーが、岡山で初めて開催されました。 【画像を見る】貴重！青・ピンク・黄色の3編成がそろいました！ 大人気漫画「ワンピース」のキャラクターが、至るところに描かれています【画像①】。 イベントには3種類のワンピース新幹線が勢揃いし【画像②】、約190人のファンが参加しました