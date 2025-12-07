マウスピース型矯正治療で理想的な歯並びを手に入れた後、多くの方が「これで治療は終わり」と考えがちです。 歯列矯正治療後に必要になるのが保定です。保定を怠ると、せっかく整えた歯並びがもとに戻ってしまう可能性があります。 本記事では、マウスピース型矯正治療後の保定の必要性、リテーナー（保定装置）の種類や特徴、装着期間や時間、使用時の注意点、そして起こりうるトラブルと対処法につい