イソフラボンが不足すると、特に女性においてさまざまな健康上の問題が生じる可能性があります。エストロゲン様作用を持つイソフラボンが足りなくなることで、更年期症状の悪化や骨密度の低下など、深刻な影響が現れることがあります。ここでは、イソフラボン不足によって引き起こされる具体的な症状や、身体への影響について詳しく解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 199