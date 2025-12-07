認知症のリスクは、日々の生活習慣によって大きく影響されます。生活習慣を見直すことでリスクを減らすことが可能です。具体的な生活習慣の改善方法や、人との交流や口腔ケアが認知症予防にどのように役立つかを介護福祉士の尾崎さんに聞きました。 監修介護福祉士：尾粼 佳奈（介護福祉士） 福祉系の4年制大学卒業、社会福祉士と介護福祉士の資格を保有。中途の聴覚障害がありコミュニケーションに困難があるも