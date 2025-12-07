「朝起きると頭が重く痛い、立ちくらみもする」といった症状は低血圧が関係している頭痛かもしれません。血圧が低いと脳に十分な血液が届きにくくなり、めまいや倦怠感などさまざまな症状を引き起こすことがあります。その一つが頭痛の症状です。本記事では低血圧と頭痛の関係について、頭痛が起こるメカニズムやほかの病気との違い、対処法や受診の目安などを解説します。 監修医師：林 良典（医師）名古屋市立大学卒業。東京